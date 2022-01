Mit Feldspieler im Tor: Komoren verpassen im Afrika-Cup-Achtelfinale Wunder gegen Kamerun

Drei Platzverweise und eine Startelf mit einem Feldspieler im Tor: Die zwei Afrika-Cup -Partien am Montag hatten einige Kuriositäten zu bieten. Zunächst konnte sich Gambia im Achtelfinale mit 1:0 (0:0) gegen Guinea durchsetzen. Im Anschluss buchte auch Gastgeber Kamerun um Bayern -Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting das Ticket für das Viertelfinale - dank eines 2:1 (1:0)-Sieges über die Komoren, die sich überraschend für die K.o.-Phase qualifiziert hatten.

Nachdem sich bereits am Sonntag Burkina Faso (7:6 i. Elfmeterschießen gegen Gabun) und Tunesien ( 1:0 gegen Nigeria ) für das Viertelfinale qualifiziert hatten, zog Gambia im dritten Achtelfinale durch den Siegtreffer von Musa Barrow (71.) nach.

Gambia gegen Guinea: Zwei Platzverweise in der Schlussphase

Im Anschluss an das Führungstor durch den Bologna-Profi, der den Ball aus rund zehn Metern präzise im linken Eck verwandelt hatte, ging es auf dem Platz noch einmal heiß her. Zuerst sah Gambias Yusupha Nije (87.) kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, ehe ihm Guineas Ibrahima Conté (90+3), aufgrund einer fragwürdigen Gelb-Roten Karte, in die Kabine folgte. Damit ist das Turnier für Liverpools Naby Keita, der im Achtelfinale eine Gelbsperre absitzen musste, und Leipzigs Ilaix Moriba beendet, während Gambia-Torwart Baboucarr Gaye (hütet das Tor des Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz) weiter vom Titel träumen darf.