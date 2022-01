Afrika-Cup kompakt: Toko Ekambi schießt Kamerun ins Halbfinale - Burkina Faso zittert sich weiter

Gambia - Kamerun 0:2 (0:0)

Gastgeber Kamerun hat das Halbfinale beim Afrika-Cup erreicht. Der fünfmalige Titelträger besiegte am Samstag in Douala den krassen Außenseiter Gambia mit 2:0 (0:0) und trifft nun am Donnerstag auf den Sieger der Partie zwischen Ägypten mit Superstar Mohamed Salah und Marokko. Matchwinner bei den Unbezähmbaren Löwen war Toko Ekambi mit zwei Toren (50. und 57. Minute). Damit muss der FC Bayern auch weiter auf Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting warten, der nicht zum Einsatz kam.

Für Gambia geht indes das Fußball-Märchen zu Ende. Der Weltranglisten-150. mit Deutschland-Legionär Baboucarr Gaye vom Regionalligisten Rot-Weiss Koblenz im Tor hatte sich in der Gruppenphase sensationell mit sieben Punkten unter anderem vor Tunesien durchgesetzt und im Achtelfinale Guinea ausgeschaltet. Gegen Kamerun war die Mannschaft des belgischen Trainers Tom Saintfiet aber chancenlos. 50 Minuten konnte Gaye auch mit etwas Glück sein Tor sauber halten, ehe Toko Ekambi mit seinen Turniertreffern vier und fünf zuschlug. Der Mann von Olympique Lyon gehört zu den Stars beim Afrika-Cup.