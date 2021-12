Bericht: Afrika-Cup droht erneut der Pandemie-Ausfall – Premier-League-Klubs machen Druck 

Eigentlich hätte die 33. Ausgabe des Afrika-Cups in Kamerun bereits am 9. Januar 2021 starten sollen - der Start verschob sich durch die Pandemie aber um ein Jahr. Doch nun wackelt das Turnier auch am neuen Termin vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2022. Einem Bericht des französischen Radiosenders RMC zufolge wird die Absage durch den Afrikanischen Fußballverband (CAF) immer wahrscheinlicher.

