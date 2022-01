Afrika-Cup und WM-Quali: Diese Bundesliga-Profis sind mit ihren Nationalteams im Einsatz

Es ist die Winterpause nach der Winterpause. Gerade einmal drei Spieltage wurden im neuen Jahr bisher absolviert, da ruht der Ball in der Bundesliga schon wieder. Warum eigentlich? In Europa stehen diese und kommende Woche keine Länderspiele an. In den anderen Kontinentalverbänden aber schon. WM-Qualifikationspartien und die finale Phase des Afrika-Cups in Kamerun werden ausgetragen. 22 Bundesliga-Profis sind dabei im Einsatz – auf der ganzen Welt. Eine Übersicht.

