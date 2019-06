Skandal-Finale: Endspiel der afrikanischen Champions League muss wiederholt werden

Das Finale der afrikanischen Champions League wird nach der Videobeweis-Panne wiederholt. Das entschied der Afrikanische Fußball-Verband (CAF) auf seiner Sitzung am Mittwoch in Paris. Das Final-Rückspiel zwischen Gastgeber Esperance Tunis und dem marokkanischen Team Wydad Casablanca war am Freitagabend in der 59. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochen - und die Tunesier schließlich zum Sieger erklärt worden. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt.