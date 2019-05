After-Work-Renntag auf der Neuen Bult - Pferde reiten in den Sonnenuntergang 

Die After-Work-Renntage in Langenhagen (Beginn um 16 Uhr) bieten eine intimere Atmosphäre als die großen Wochenendveranstaltungen, nicht nur, weil Pferde und Jockeys sozusagen in Richtung Sonnenuntergang reiten. Die Schlangen an den Wettschaltern sind überschaubar, das heißt, dass man ausreichend Zeit und Muße für das Tippen der Rennausgänge hat.

Commerzbank-Cup am höchsten dotiert

Geboten werden insbesondere Basisrennen – der am höchsten dotierte Wettkampf ist der Commerzbank-Cup (18.30 Uhr), ein Ausgleich II mit 10 000 Euro Preisgeld. In diesem Rennen sind die Hauptrollen den Lokalmatadoren aus der benachbarten Trainingszentrale zugedacht – Wild Soldier (Trainer Dominik Moser), Be Sweet, ­Saxone (beide Hans-Jürgen Gröschel) und Dictator (Bohumil Nedorostek) können der Papierform nach den Sieg unter sich ausmachen. Bemerkenswert: Im Sattel von Wild Soldier sitzt der beste deutsche Jockey des Vorjahres, Andrasch Starke. Der 45-Jährige gewann in seiner Laufbahn mehr als 2000 Rennen, darunter 2011 den Prix de l’Arc de Triomphe mit der Stute Danedream. Sie wurde im Gestüt Brümmerhof in Soltau gezogen, aus dem auch Wild Soldier stammt.

Starke, der sich in der aktuellen Saison noch zurückhält, wird sich heute mit neun Kollegen aus der aktuellen Top-Ten-Liste der deutschen Berufsreiter messen – dem aktuell Führenden Maxim Pecheur, Bauyrzhan Murzabayev, Michael Cadeddu, Filip Minarik, Alexander Pietsch, Jozef Bojko, Tommaso Scardino, Adrie de Vries und Gijs Snijders. Minarik wird dabei auf zwei Hengsten sitzen, die eine Derbynennung haben: So Chivalry im Auftaktrennen und Surely Motivated im dritten Rennen, beide stammen aus dem traditionsreichen Gestüt Schlenderhan.