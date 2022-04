"Es ist eine aggressive Form": Bondscoach Louis van Gaal berichtet von Prostatakrebs und Bestrahlung

"Sehen Sie, man stirbt nicht an Prostatakrebs. In der Regel sind es die zugrunde liegenden Krankheiten, an denen man stirbt. Aber es ist eine aggressive Form. Ich bin 25-mal bestrahlt worden" sagte van Gaal in der RTL-4-Talkshow "Humberto". Er habe die Erkrankung bislang auch vor den Nationalspielern des Landes geheim gehalten, um die Gruppe nicht zu beeinflussen. "Während meiner Zeit als Trainer der Nationalmannschaft musste ich jedes Mal abends ins Krankenhaus gehen, ohne dass die Spieler davon erfuhren, bis jetzt. Sie dachten, ich sei gesund", erklärte der Bondscoach.

Die Niederlande sind für die WM in Katar qualifiziert und in einer Gruppe mit dem Gastgeber. Van Gaal sagte, er wolle seine Aufgabe als Bondscoach fortführen. "Ich habe sehr viel Disziplin und Willenskraft. Ich kann den Job weiterhin machen, weil ich es gern tue. Ich arbeite gern mit der Mannschaft. Für mich ist das in meinem Alter ein Geschenk, so sehe ich das", so der Chef-Coach. Van Gaal ist zum dritten Mal in seiner Karriere Cheftrainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Für knapp zwei Jahre war er zudem Trainer des FC Bayern und in seiner Karriere zudem auch für Ajax Amsterdam, den FC Barcelona, Manchester United und AZ Alkmaar zuständig. Mit Ajax holte er die Champions League.