Aggressive Leader und Modellathlet: Darum verzückt Mittelfeld-Talent Niklas Dorsch den FC Augsburg

Abseits des Platzes befindet sich Augsburgs Mittelfeld-Talent Niklas Dorsch schon lange in Top-Form. Daran lassen seine oberkörperfreien Bilder in den sozialen Netzwerken keinen Zweifel. Auch auf dem Rasen spielt er sich immer stärker in den Vordergrund. Dorsch ist wichtig für den FC Augsburg. Das wissen seine Teamkollegen, das weiß er und auch Trainer Markus Weinzierl weiß es. Im Kellerduell mit Hertha BSC an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) will der 24-Jährige Verantwortung übernehmen und den FCA in Richtung Klassenerhalt führen. Anzeige

Beim FC Bayern München ausgebildet, wechselte Dorsch nach Stationen in Heidenheim und Gent vor dieser Saison zu den Fuggerstädtern. "Es war eine goldrichtige Entscheidung, ihn geholt zu haben. Er tut uns unheimlich gut", lobte Weinzierl seinen Spielmacher. Besonders beeindruckt zeigt sich der Trainer von der Reife seines Mittelfeldspielers: "Er agiert sehr stabil." Die Erwartungen an den damals frisch gekürten U21-Europameister waren groß, der Start in Augsburg holprig. "Es gibt natürlich Höhen und Tiefen, weil die Bundesliga ein brutales Niveau hat, aber ich fühle mich immer wohler auf dem Platz", sagte Dorsch am Donnerstag.

Trotz der Lobeshymnen seines Vorgesetzten ist der ehrgeizige Franke noch lange nicht am Ziel. "Ich bin mir aber sicher, dass ich noch viel Luft nach oben habe. Ich versuche, noch mehr Verantwortung zu übernehmen und den Jungs zu helfen", sagte der 24-Jährige. Was Trainer Weinzierl an seinem Mittelfeld-Anker besonders imponiert? Das körperbetonte Spiel, das Dorsch beim FCA schon sieben Gelbe Karte einbrachte. Egal, ob in der schmucken Allianz Arena in München oder auf der weniger glamourösen Alm in Bielefeld – Dorsch ackert und scheut sich nicht vor Eins-gegen-Eins-Situationen. "Wir brauchen genau diese Aggressivität und diese Zweikämpfe. Er soll genau so weitermachen", forderte Weinzierl.

Auch im Duell mit dem Tabellenvorletzten Hertha wird Augsburg wieder auf die Stärken seines Führungsspielers setzen. Mit einem Sieg würde sich der Vorsprung auf die Mannschaft von Felix Magath auf neun Punkte vergrößern. "Das Spiel ist kein Endspiel. Aber es ist ein sehr wichtiges Spiel", betonte Weinzierl. Sein Team sei hochmotiviert, den "riesigen Schritt" in Richtung Klassenerhalt zu machen.