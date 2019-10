Aggressivität ist für den 1. FC Lok Leipzig die Marschroute

Ein entscheidender Faktor für den Sieg im Pokalspiel war laut Trainer Joppe die Aggressivität. „Die brauchst du immer, besonders bei uns in der Regionalliga!“, stellt Joppe seine Marschroute klar. Der Lok-Trainer lebt es vor: Er holte sich inzwischen vier Gelbe Karten auf der Bank ab und wäre in den oberen Ligen nun gesperrt. In der Regionalliga gibt es eine entsprechende Regelung jedoch nicht. „Als Vorbildfunktion ist das nicht das Beste“, räumt er ein. „Da muss ich mich zügeln. Doch ich sage auch immer zu meinen Jungs: ‚Wenn jemand was sagt, dann ich! So bleiben wir wenigstens zu elft auf dem Platz."