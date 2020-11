Ägyptischer Verband teilt mit: Liverpool-Star Salah positiv auf Coronavirus getestet

Der FC Liverpool muss zunächst auf seinen Superstar Mohamed Salah verzichten. Wie der ägyptische Fußball-Verband via Twitter mitteilte, sei ein Corona-Test sei bei dem 28-Jährigen Angreifer positiv ausgefallen. Er leide unter keinen Symptomen und habe sich in Isolation begeben.

Verwirrung gab es kurz nach dem Tweet der Ägypter. So hieß es kurz darauf auf der offiziellen Homepage des ägyptischen Verbands, dass vor dem Heimspiel gegen Togo in der Qualifikation für den Afrika-Cup am Samstag die Ergebnisse bei insgesamt drei Spielern beider Teams auf einen positiven Test hingewiesen. Für die drei Spieler seien weitere Tests geplant. Der Name Salah wurde auf der Homepage nicht mehr erwähnt, der Original-Tweet mit Genesungswünschen an Salah des Nationalteams (@Pharaos) ist dagegen weiter zu finden.