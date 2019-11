Ahmed Kutucu will bei Schalke 04 bleiben: "Von Wechsel-Gerüchten mit Erstaunen gelesen"

Wirklich rund läuft es für Ahmed Kutucu bei Schalke 04 in dieser Saison nicht. Der hoch gelobte Youngster kommt aktuell nur auf sieben Einsätze in der Liga, 131 Einsatzminuten schlagen für den 19-Jährigen zu Buche. Mit nur einem Treffer ist die Ausbeute als Stürmer auch eher mau. Von einem Wechsel war die Rede, Freiburg und Düsseldorf sollen ihr Interesse signalisiert haben. Doch der gebürtige Gelsenkirchener scheint davon gar nichts gewusst zu haben, wie er jetzt in einem Interview auf der Homepage des Vereins erklärt. "Ich weiß nicht, woher diese Gerüchte stammen. Von mir jedenfalls nicht, denn ich habe diese Gedanken überhaupt nicht", so Kutucu.

Kutucu: "Ich möchte Spieler des FC Schalke bleiben"

Vielmehr will der langjährige S04-Jugendspieler Schalke die Treue halten. "Ich bin Spieler des FC Schalke 04 – und ich möchte auch Spieler des FC Schalke 04 bleiben", betont der Stürmer. Und weiter: "Es war immer mein Traum, für diesen Verein in der Bundesliga aufzulaufen." Der Youngster legt damit ein klares Bekenntnis zu seinem jetzigen Klub ab. Von einer möglichen Leihe in der Winterpause will Kutucu selbst "mit Erstaunen gelesen" haben.

Auch der Aspekt, dass der Torjäger aktuell nur selten zum Einsatz bei den Königsblauen kommt, lässt ihn nicht über ein Verlassen des Vereins nachdenken. Im Gegenteil: Kutucu zeigt sich kämpferisch. "Wir haben eine gute Mannschaft, die in dieser Saison sehr erfolgreich ist. Und am Ende können nur elf Spieler auflaufen. Ich will mich hier durchbeißen, gebe in jedem Training mein Bestes und bleibe geduldig", so der Schalker.

Debüt in Nationalmannschaft direkt in der Startelf

Auch wenn es in der Bundesliga aktuell nicht rund läuft, feierte Kutucu zuletzt einen Erfolg: Seine Premiere im Nationalteam. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Stürmer mit türkischen Wurzeln aus sportlichen Gründen in Zukunft für die Türkei auflaufen möchte. Dem DFB hatte Kutucu eine Absage erteilt. Promt lud ihn der türkische Cheftrainer Senol Günes für das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen Andorra ein. Und da durfte Kutucu dann auch gleich seinen ersten Einsatz feiern - direkt in der Startelf. "Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich mich jetzt türkischer Nationalspieler nennen darf", so der Youngster.

