Aivis Jurdzs – der Hammer aus Riga ist zurück in Deutschland

Leipzig. Er wollte bei der Europameisterschaft gegen Deutschland treffen und hinterließ eine eindrucksvolle Visitenkarte. Der lettische Nationalspieler Aivis Jurdzs hat mit seinen fünf Treffern in der vergangenen Woche noch einmal ein bemerkenswertes Bewerbungsschreiben hinterlassen und nun einen neun Verein in Deutschland gefunden. Der 36-Jährige spielt künftig für TV Emsdetten in der 2. Bundesliga. Die Rückkehr des „Hammers von Riga“, der bis zum Sommer noch das Trikot des SC DHfK Leipzig trug, hatte sich abgezeichnet.

„Es war nicht so einfach nach der langen Zeit in Deutschland. So richtig haben wir uns hier noch nicht wieder eingelebt. Die täglichen Herausforderungen sind aber groß. Ein Beispiel ist die Krankenversicherung. Sie kostet mehr als in Deutschland, obwohl das Einkommen hier viel geringer ist“, sagte er Ende Dezember im Interview mit dem Sportbuzzer über seine Rückkehr in seine Heimat.