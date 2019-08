Keine Frage, das 0:0 im Hinspiel war ein Achtungserfolg für Nikosia und seinen neuen Coach Thomas Doll. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund, dem HSV und Hannover 96 ist erst seit zwei Wochen im Amt und kann mit dem Team aus Zypern immer noch in die Gruppenphase einziehen. Ajax Amsterdam quälte sich in der letzten Runde in der heimischen Johan-Cruyff-Arena zu einem 3:2-Zittersieg gegen PAOK Saloniki (Hinspiel: 2:2).

Obwohl ein 0:0 auswärts generell als kniffliges Europacup-Resultat gilt, geht Ajax-Coach Erik ten Hag (49) voller Selbstvertrauen in das Rückspiel vor heimischer Kulisse. ,,Ich hatte in dieser Woche nicht das Gefühl, dass die Dinge für uns nicht gut ausgehen", sagte ten Hag, der Ajax im Vorjahr über die Gruppenphase mit dem FC Bayern bis ins Halbfinale führte, in der Pressekonferenz am Dienstag, ,,ein 0:0 ist in Europa ein gefährliches Ergebnis, aber es ist immer noch ein gutes Resultat. Wir haben es in unseren Händen und müssen es zu Hause klar machen. Wir haben Selbstvertrauen in unsere Stärken und wissen, wofür wir stehen." Von ihren heimischen Fußballverbänden haben sowohl Ajax Amsterdam als auch APOEL Nikosia am Wochenende spielfrei erhalten, das zeigt die immense Wichtigkeit dieses Spiels in Holland und Zypern. Mittelfeldspieler Donny van de Beek wird bei Ajax verletzt fehlen, für ihn könnte Hakim Ziyech diese Position einnehmen. Neuzugang Quincy Promes oder der Ex-Schalker Klaas-Jan Huntelaar werden im Sturm auflaufen.