Champions League kompakt: Haller trifft auch bei zweitem Ajax-Sieg in BVB-Gruppe - Inter enttäuscht

Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul 2:0 (2:0)

Ajax Amsterdam marschiert in der Champions League weiter ungebremst in Richtung Achtelfinale. Knapp zwei Wochen nach dem 5:1-Auftaktsieg bei Sporting Lissabon gewann der niederländische Rekordmeister gegen Besiktas Istanbul mit 2:0 (2:0) und zeigt sich für den Abschluss der Gruppenphasen-Hinrunde am 19. Oktober gegen Borussia Dortmund bestens gerüstet. Zumal es für Ajax auch in den vergangenen Wochen der Eredivisie bestens lief. Die Bilanz aus den vergangenen fünf Punktspielen: Fünf Siege, 24:0 Tore.

Am Dienstagabend war erneut Sebastien Haller entscheidend am Erfolg beteiligt. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer von Eintracht Frankfurt hatte schon in Lissabon viermal getroffen und steuerte auch gegen Istanbul ein Tor zum Sieg bei (43.). Zudem war Steven Berghuis für Ajax erfolgreich (17.). Besiktas, das dem BVB zum Königsklassen-Start 1:2 unterlag, muss nach zwei Niederlagen schon jetzt um die Chance auf ein Weiterkommen zittern.