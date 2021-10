Ajax Amsterdam zeigt sich in der Königsklasse in Top-Form. An den ersten beiden Spieltagen der Champions League zeigten sie souveräne Auftritte und schlugen sowohl Sporting Lissabon als auch Besiktas Istanbul. Vor allem der Ex-Frankfurter Sebastian Haller weiß bisher zu überzeugen. Allein im Auftaktspiel gegen Sporting gelangen ihm vier Treffer, gegen die Istanbuler kam ein weiteres hinzu. Damit hat der 27-Jährige eine herausragende Quote von einem Tor alle 36 Minuten. In der heimischen Liga führt Ajax wie gewohnt das Tableau an. Mit 22 Punkten nach neun Spielen empfangen sie am kommenden Wochenende den ersten Verfolger PSV Eindhoven mit den deutschen Legionären Mario Götze und Philipp Max. Gegen den BVB will die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag erneut ihre beste Leistung zeigen und einen weiteren Sieg einfahren (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

