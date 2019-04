Der Einsatz von Cristiano Ronaldo in der Partie Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin am Mittwoch (21 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) war bis zum Schluss fraglich. Dass der dreifache Torschütze aus dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid wegen Oberschenkelproblemen draußen bleibt, scheint bei Juve undenkbar. Ersatz Moise Kean (19) fehlt es an internationaler Erfahrung, falls er für den Superstar in die Startelf rücken würde. Ronaldo trainierte am Dienstag in Amsterdam mit, ob er spielen wird, daraus wird man bei Juve wahrscheinlich bis vor dem Anpfiff eine große Geheimniskrämerei machen.