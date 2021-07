Ajax Amsterdam trauert um Noah Gesser (16): Jugendspieler bei Autounfall verstorben

Trauer bei Ajax Amsterdam: Wie der niederländische Meister am Samstag bekannt gab, ist Jugendspieler Noah Gesser im Alter von 16 Jahren verstorben. Der Stürmer aus der Nachwuchsabteilung der Niederländer erlag nach einem Autounfall seinen Verletzungen. Auch der ältere Bruder des jungen Fußballers kam bei dem Unfall in IJsselstein am Freitagabend ums Leben. Anzeige

Gesser spielte seit 2018 in der Jugend des Hauptstadtklubs, nachdem er zuvor für Almere City und die Alphense Boys aktiv war. Vor dieser Saison war er in die U17 von Ajax aufgerückt. "Ajax ist von diesem tragischen Ereignis tief bewegt", teilte der Klub in einer Stellungnahme mit. "Der Verein wünscht der Familie und den Freunden von Gesser viel Kraft bei der Bewältigung dieses immensen Verlustes."

