Ajax Amsterdam profitiert von Lyon-Aus: Eredivisie-Team für Champions-League-Gruppenphase qualifiziert 

In diesem Fall erhält laut UEFA-Regularien der Meister desjenigen Verbandes einen Startplatz, der in der UEFA-Fünfjahreswertung als Elfter in die Spielzeit gestartet ist. Das ist in diesem Fall der niederländische Verband. Ajax beendete die abgebrochene Saison in der Eredivisie auf Rang eins und qualifizierte sich damit für die Play-Offs der Champions League. Durch die entsprechende Regelung sind sie nun aber sogar fix für die Gruppenphase qualifiziert. In der vergangenen Spielzeit profitierte Red Bull Salzburg von dieser Regel.