Ajax Amsterdam bestätigt Rekord-Transfer: Ex-Frankfurter Sébastian Haller kommt von West Ham United 

Doch in London lief es für den in Frankreich aufgewachsenen Haller nicht mehr so rund. In 53 Pflichtspielen kam er nur auf 14 Tore. In der aktuellen Spielzeit erfüllte er mit nur drei Treffern in den ersten 16 Partien überhaupt nicht die Erwartungen des mittelklassigen Premier-League-Klubs. Nun geht´s für Haller zurück in die Eredivisie, wo er bereits von 2015 bis 2017 für den FC Utrecht auf Torejagd gegangen war.