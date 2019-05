Stürmt Tottenham die Johan-Cruyff-Arena? Die Partie Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur beschließt am Mittwoch (21 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) das Halbfinale der Champions League! Ajax hat nach dem 1:0 im Hinspiel die besseren Karten. Der niederländische Rekordmeister konnte vor heimischer Kulisse in dieser Saison allerdings kein Knock-out-Spiel gewinnen.

Der letzte Erfolg der Spurs in Amsterdam ist mindestens zwei Fußballergenerationen her:In der Saison 1981/82 gewannen die Londoner im Pokal der Pokalsieger mit 3:1 bei Ajax. ,,Wir sind fit und bereit", sagt Ajax-Trainer Erik ten Hag (49), ,,es macht einfach Spaß, meiner Mannschaft zuzuschauen. Das Wichtigste ist die Energie und wie jeder für jeden kämpft." Wen er im Mittelfeld neben Superstar Frenkie de Jong aufbieten wird, ließ Ten Hag in der Pressekonferenz am Dienstag in Amsterdam bis zum Schluss offen. Der Ajax-Coach hofft auf die Zuschauer in der heimischen Arena: ,,Das Auswärtstor letzte Woche war sehr wichtig. Wir werden in einer Arena mit einer unglaublichen Atmosphäre spielen. Wir hoffen, dass uns die Fans helfen."