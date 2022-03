"Ein netter Verein": Ajax-Juwel Ryan Gravenberch spricht über Transfer-Interesse vom FC Bayern München

Seit Wochen wird Ryan Gravenberch mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Am Montag wurde sogar von einem ersten Angebot des Bundesliga-Klubs für den Profi von Ajax Amsterdam berichtet. Nun hat der Mittelfeldspieler selbst über die Gerüchte gesprochen.

Am Montag hatte De Telegraaf berichtet, der deutsche Rekordmeister habe bereits ein Angebot im Bereich von 25 Millionen Euro gemacht, welches von Ajax jedoch als zu niedrig eingeschätzt wurde. Am Dienstag berichtete nun auch die Bild von einer entsprechende Offerte (15 Mio. plus 10 Mio. Boni) aus München und schätze ein, dass es jetzt "ganz schnell gehen" könnte.