Ajax-Star Daley Blind spielt ab sofort mit Herzschrittmacher - EM-Teilnahme mit Niederlande in Gefahr?

Schwerwiegende Diagnose: Der niederländische Nationalspieler Daley Blind fällt wegen einer Herzmuskelentzündung auf unbestimmte Zeit aus. Der Innenverteidiger von Meister Ajax Amsterdam hatte am 10. Dezember im Champions-League-Spiel gegen den FC Valencia über Schwindelgefühle geklagt. Zwischenzeitlich musste er sich hinsetzen - und fasste sich ans Herz. Auswechseln ließ er sich jedoch nicht.

Mauricio Pochettino stellt Trainer-Rückkehr in Aussicht und bangt um seinen Bentley

Danach unterzog sich der 29-Jährige in den vergangenen Tagen einer umfassenden medizinischen Untersuchung, bei der dann die schwerwiegende Diagnose gestellt wurde. Blind wurde ein Defibrillator implantiert, der elektrische Impulse sendet, um die Herzrhythmen zu regulieren und damit unter Umständen einen Herzstillstand zu verhindern.

Die Ajax-Generation um Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt (im Hintergrund) sorgte zuletzt in der Champions League für Furore. Schon vorher brachte Ajax Amsterdam jedoch diverse Stars heraus - unter ihnen Edgar Davids (l.) und Wesley Sneijder. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Spieler der Ajax-Vergangenheit. ©

Auf Instagram postete Blind inzwischen ein Video mit den Worten: "Das Wichtigste ist, dass ich mich im Moment gut fühle. Ich versuche alles, um so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren. Wir sehen uns bald!" Wie lange der Innenverteidiger ausfallen wird, ist noch offen - ebenso, ob eine Teilnahme an der EM im kommenden Sommer in Gefahr ist.