Ajax-Coach Erik ten Hag bestätigt: Schalke 04 will Klaas-Jan Huntelaar - er will ihn halten

Jetzt wurde es sogar bestätigt! Der FC Schalke 04 hat großes Interesse daran, Stürmer Klaas-Jan Huntelaar in diesem Winter zurück ins Ruhrgebiet zu holen . Das erklärte sein aktueller Trainer Erik ten Hag am Donnerstagabend im niederländischen Fernsehen . Allerdings: Er wil ihn eigentlich im Kader behalten. Huntelaar spielte mit seinem aktuellen Klub Ajax Amsterdam gegen Twente Enschede.

Ten Hag wisse um das Interesse der "Knappen", sagte er am Mikrofon vor dem Spiel. Allerdings könne er nichts zu eventuellen Verhandlungen sagen. Er würde den Stürmer nur gern in seinem Team behalten. In der aktuellen Spielzeit ist Huntelaar beim holländischen Top-Klub aber nicht gesetzt. In bis dato zehn Eredevise-Einsätzen kommt er aber auf fünf Treffer. Beim vergangenen 2:2-Remis gegen die PSV Eindhoven fehlte der 37-Jährige erstmals in dieser Saison im Ajax-Aufgebot.