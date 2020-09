Robben-Teamkollege Ajdin Hrustic drängt auf Wechsel zu Eintracht Frankfurt: "Die Zeit ist reif"

Die Eintracht soll das erste Angebot von etwa 600.000 Euro bereits aufgebessert haben. Hrustic fordert daher Groningens Technischen Direktor Mark-Jan Fledderus auf, "grünes Licht zu geben" für einen Transfer zurück nach Deutschland. Der Flügelspieler stand zwischen 2012 und 2014 für den Nachwuchs des FC Schalke 04 auf dem Platz. Danach wechselte er in die U19 des FC Groningen und schaffe 2017 den Sprung in den Profi-Kader. "Der Klub hat viel für mich getan. Wir haben viel zusammen durchgemacht, gute und schlechte Momente. Es war nicht immer einfach, aber ich habe immer 100 Prozent gegeben. Jetzt, da ich am Ende meiner Vertragslaufzeit bin, erwarte ich eine Gegenleistung und ich möchte dem Klub auch die letzte Chance geben, finanziell etwas davon zu haben", so Hrustic.