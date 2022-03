Die Akte DFB-Präsident: Darum mussten Wolfgang Niersbach, Reinhard Grindel und Fritz Keller gehen

262 Delegierte wählen beim Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag (ab 10.15 Uhr) in Bonn den neuen DFB-Präsidenten. Am Ende wird es entweder Peter Peters oder Bernd Neuendorf. Und der Neue an der Spitze hat viel zu tun: Er wird bereits der vierte DFB-Boss seit 2012 sein und muss etliche Aufgaben angehen, sonst droht dem Verband die nächste Krise.

Das Problem: Der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB) – war vor allem in der jüngsten Vergangenheit eine Position, die immer wieder mit handfesten Skandalen Aufmerksamkeit erregte. Der letzte DFB-Boss, dessen Abschied von diesem Amt ohne Ärger über die Bühne ging, war der von Theo Zwanziger. Er kündigte Ende Dezember 2011 seinen Rückzug an, weil er nicht erneut für das Amt kandidieren wollte. Sein Nachfolger wurde Wolfgang Niersbach – mit dem die Verfehlungen der DFB-Bosse begannen. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick.

Wolfgang Niersbach (März 2012 – November 2015)

Die "politische Verantwortung", wie er selbst bei seinem Rücktritt sagte, übernahm Niersbach für den Skandal rund um das Sommermärchen, die WM 2006 in Deutschland. Hintergrund: Eine Zahlung von 6,7 Millionen Euro, die der frühere Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus zunächst für das WM-Organisationskomitee an die FIFA überwiesen hatte und die dann im Jahr 2005 unter falscher Deklarierung von den deutschen WM-Machern an den Franzosen zurückfloss. Wofür das Geld bestimmt war, ist unklar. Genauso was und wann Niersbach über die ominöse Zahlung wusste. Am Ende führte sie zu seinem Rücktritt.