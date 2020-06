Kuriose Aktion: Kaiserslautern-Fans kaufen Geister-Tickets für Drittliga-Spiel gegen 1860 München

Die 3. Liga ist mit Geisterspielen wieder voll im Gange. Bei diversen Klubs hat der Neustart für logistische und finanzielle Probleme gesorgt. Beim 1. FC Kaiserslautern gibt es deshalb jetzt die Aktion "Im Herzen dabei". Die Roten Teufel bewerben so tatsächlich Tickets für das Geisterspiel gegen 1860 München am Mittwochabend. "Sichert Euch jetzt Euer Geisterspiel-Ticket und seid im Herzen im Fritz-Walter-Stadion dabei!" lautet der Aufruf an die Fans.