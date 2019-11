Aktiver Fan von RB Leipzig nach Werner-Kritik: "Die Umsetzung war unglücklich"

Und auch aus Sicht der Fans, um die es konflikttechnisch in den vergangenen Monaten ruhig geworden war, fing das Gastspiel im Olympia-Stadion vielversprechend an. Grund: Schon zum wiederholten Mal in dieser Saison hatten die Anhänger der Roten Bullen – am Samstag immerhin fast 5000 – mit einer stimmungsvollen Choreografie auf sich aufmerksam gemacht.

Fahnenstreit als Anlass

Der Gästeblock wurde mit Fahnen in Rot und Weiß getaucht. Auf zwei großen Bannern war zu lesen: "Auf den Rängen unsere Fahnen heute wehen – Wir wollen Rasenball siegen sehen". Nach dem Spiel rückten jedoch der sportliche Erfolg und die Einlage zu Beginn schnell in den Hintergrund. Stattdessen kritisierten Fans öffentlich unter anderem den rauen Umgangston in der Kurve, das Portal "RBlive" berichtete von einer "vergifteten Atmosphäre" und aggressiven „Capos", mit denen es nach Abpfiff auch einzelne Spieler, darunter Topstürmer Timo Werner zu tun bekommen hatten. Ein Mitglied der aktiven Fanszene, das bei fast jedem RB-Spiel in vorderster Reihe dabei ist, hat gegenüber dem Sportbuzzer nun zwar exklusiv bestätigt, dass es in Berlin zu Spannungen gekommen sei. Jedoch müsse man die verschiedenen Situationen klar voneinander trennen.

So sei der Anlass für die internen Konflikte während der Partie recht simpel gewesen: "Wir haben auch nach Anpfiff noch die großen Schwenker eingesetzt, um das Motto der Choreografie weiterzutragen. Das kam aber wohl nicht bei allen gut an." Ein paar Fans seien deshalb in den unteren Bereich des Blocks gekommen und hätten sich beschwert, weil durch Fahnen teilweise die Sicht aufs Spielfeld versperrt gewesen sei – "Wir haben dann sachlich versucht, unsere Idee zu erklären und darum gebeten, dass sie sich etwas höher hinstellen, wenn sie das komplette Spiel sehen möchten." Daraufhin sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei dem auch einer der Schwenker beschädigt wurde. Trotzdem habe sich die Situation bereits während der Halbzeitpause durch einen Austausch untereinander beruhigen lassen. Auch künftig wolle sich die aktive Szene offen für Kritik und Gespräche zeigen, um der Heterogenität in der Kurve und den verschieden Fan-Gruppen sowie -Interessen Rechnung zu tragen. Ein Fandialog sei deshalb bereits in Planung.