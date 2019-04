AktivSport Saxonia gestalten Gelände an Sporthalle Deuben

Bennewitz/Deuben. Langsam hebt sich die Ladefläche des gelben Kafril-Kippers, und wieder ergießt sich eine Ladung Mutterboden auf die Freifläche vor der Turnhalle in Deuben. „Wir werden die Erde mit unseren Mitgliedern verteilen und dann Rasen aussäen“, kündigt Michael Schramm, der Vorsitzende des Vereins AktivSport Saxonia an. Die geplante Minigolfanlage ist endgültig Geschichte.

Karate als Aushängeschild

Es ist nicht die erste Aktion, die der Verein mit Sitz in Naunhof an seinem Objekt an der Leipziger Straße startet. Und nicht die letzte. 2006, nachdem die Schule und damit auch der Schulsport von Deuben nach Bennewitz umzog, übernahm der Verein die Halle und das 2500 Quadratmeter große Gelände von der Gemeinde Bennewitz. Seine Kurse bietet AS Saxonia quer durch den Landkreis an – neben Naunhof, wo der Verein die meisten Mitglieder hat, unter anderem in Bad Lausick, Frohburg und Grimma. Im Fokus ist aktuell auch Brandis. „Denn wir wollen unser Netz verdichten, um möglichst viele Sportinteressierte zu erreichen“, sagt Schramm.