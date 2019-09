Aktivsport Saxonia: Größter Arbeitgeber unter den Sportvereinen im Landkreis Leipzig

Im Sommer 1989 begann Michael Schramm, erste Karate-Techniken zu erlernen. Heimlich, denn die Sportart galt in der DDR als verpönt. Die Zeitenwende wenig später freut den Lindhardter, denn nach der friedlichen Revolution konnte er sein Hobby voll entfalten. Drei Dekaden später ist er Präsident des Vereins Aktivsport Saxonia, der sich im Laufe seiner 20-jährigen Geschichte zu einem Schwergewicht im Landkreis Leipzig entwickelt hat.

„Seit 1994 bestand eine Karate-Gruppe, die ich auf unternehmerischer Basis trainierte“, blickt der 44-Jährige zurück. „Dann verlangten aber einige Kommunen Hallengebühren von bis zu 140 Mark pro Stunde für die private Nutzung. Das war der Auslöser für die Diskussion, einen Verein zu gründen.“

50 Jugendliche und Erwachsene hoben ihn 1999 aus der Taufe. „Kushanku Dojo“, nannten sie ihn, zu Deutsch „Blick in den Himmel“. Welch himmlische Zukunft ihm beschert sein sollte, ahnte damals wohl keiner. Mit nur drei Trainingsstätten ging es los: in Naunhof, Grimma und ein Jahr lang in Brandis.

Erschließung neuer Standorte und Erweiterung des Sportangebots.

Ein kräftiger Schub folgte 2006. Der Verein konnte Personal einstellen sowie seine erste Geschäftsstelle eröffnen – im ehemaligen Königlich-Sächsischen Amtsgericht Bad Lausick. „Dort war im Untergeschoss auch Platz für einen großen Trainingsraum“, berichtet der Präsident. „2013 wurde er dennoch zu klein für uns, und wir zogen in die Turnhalle der Grundschule um. Zugleich verlegten wird die Geschäftsstelle in die Naunhofer Mühlgasse.“

Weitere Trainingsorte entstanden 2006 in Greifenhain und Frohburg. Außerdem übernahmen die Karate-Kämpfer per Erbbaupacht die Turnhalle Deuben, die geschlossen werden sollte. „Mittlerweile haben wir die Umkleiden, Toiletten und Duschen saniert“, berichtet Schramm. „Bis 2030 wollen wir auch Fenster, Elektrik, Fassade und Außengelände erneuert haben.“

Ab 2006 beschränkte sich der Verein nicht mehr auf Karate. Zunächst bot er Fechten und Kindersport an, später auch Ringen und Reha-Sport. Um dem gerecht zu werden, benannte er sich 2013 um in Aktivsport Saxonia. Auch hier könnte der Name Programm sein. „Heute sind wir von Falkenhain bis Frohburg präsent. Aber Saxonia bedeutet Sachsen. Vielleicht dehnen wir uns einmal über den Landkreis hinaus aus“, gibt sich Schramm zuversichtlich.

Der Aufstieg zum drittgrößten Sportverein des Landkreises.

Die Zahlen, die er vorlegen kann, sprechen für seine Vision. 2013 waren 341 Mitglieder im Verein organisiert, Anfang 2018 schon 743, und am 1. Januar dieses Jahres kamen 821 zusammen. Damit stieg Saxonia laut Kreissportbund zum drittgrößten Sportverein des Landkreises auf – nach der TSG Markkleeberg und dem Gesundheitssportverein der Sana-Kliniken Borna.

Das Altersspektrum, das heute trainiert, reicht von einem Jahr bis zu 93 Jahre. „Wir beginnen mit dem Mutter-Kind-Sport und teilen die Vorschüler in die Drei- bis Fünfjährigen und Fünf- bis Siebenjährigen“, zählt Schramm auf. Ringen betreiben wir als Leistungssport, 17 Gruppen belegen Fitnesskurse, für die Highland-Games bereiten sich einige auf dem Albrechtshainer Sportplatz vor. Der Reha-Sport umfasst die Bereiche Orthopädie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lunge und Innere Medizin.“

Aushängeschild bleibt aber Karate. Fahrten zu Weltmeisterschaften rund um den Globus, zu Europa- und Deutschen Meisterschaften gehören schon fast zur Routine. Mit Ulrike Winkler brachte der Verein eine Weltmeisterin hervor. Zur Sportlerwahl des Jahres im Landkreis erhielt er in den vergangenen Jahren durchweg Auszeichnungen.

Die Verbundenheit der Mitglieder als wichtiger Faktor, welcher wiederum einen stetigen Wachstum des Vereins zur Folge hat.

Aufs Sporttreiben will er sich aber nicht beschränken. „Uns geht es auch darum, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, die Welt kennenzulernen und soziale Verantwortung zu übernehmen“, betont der Präsident. Es werden Gruppenreisen ins Ausland unternommen, Erste-Hilfe-Kurse angeboten, Teddy-Cups für kleine Kinder und Trainingslager organisiert. „Mitglieder ließen sich für Knochenmarkspenden typisieren. Wir stellen Räume für Kindergärten und Wohltätigkeitsveranstaltungen zur Verfügung“, berichtet Schramm. „Mittlerweile sind wir der größte Arbeitgeber unter den Sportvereinen im Landkreis mit zehn Beschäftigten und 18 ehrenamtlichen Übungsleitern.“

Gefeiert wird freilich auch zusammen. Und davon hat sogar die Öffentlichkeit etwas. Nach der Premiere in diesem Jahr soll es am 4. Januar 2020 die zweite Nacht der Kampfkünste in der Naunhofer Parthelandhalle geben. Dann noch größer aufgezogen, denn es können sich auch andere Vereine präsentieren.

Eine neue Geschäftsstelle mit Trainingsräumen eröffnete Aktivsport Saxonia dieses Jahr neben dem Naunhofer Penny-Markt. „Wir suchen aber schon einen neuen Standort in der Stadt, weil die jetzigen beiden zusammengenommen zu klein werden“, blickt Schramm voraus, der sich auch wieder in Brandis engagieren will und bereit ist, andere Vereine aufzunehmen, in denen sich niemand mehr für die Vorstandsarbeit findet. „Wir würden gern eine noch breitere Sportarten-Palette anbieten und sind offen für alles“, sagt der Präsident, den mitunter ein wenig Skepsis umtreibt: „Wir wachsen schnell, vielleicht zu schnell.“

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.