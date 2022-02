"Aktuelle Entwicklung nicht mehr zu ertragen": DFB-Star Gosens kritisiert WM-Vergabe nach Katar

Nationalspieler Robin Gosens hat angeregt, die WM in Katar für Botschaften zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in dem Land zu nutzen. "Wir wissen, dass die ganze Welt zuschaut und es sowieso eine politische WM wird. Warum nutzen wir nicht diese Plattform, um auf die Missstände aufmerksam zu machen? Klar, man kann erst gar nicht hinfahren und damit ein Zeichen setzen. Man kann aber auch diesen einen Monat nutzen, um Botschaften zu senden ", sagte der 27-Jährige dem Kicker. In welcher Form er sich das vorstelle, wisse er noch nicht.

Grundsätzlich kritisierte Gosens die Vergabe an Katar und bedauerte, dass den Sportlern die uneingeschränkte Vorfreude auf eine WM genommen werde. "Die aktuelle Entwicklung ist auf jeden Fall nicht mehr zu ertragen. Turniere zu vergeben an den, der am meisten Geld gibt. Die Fans wenden sich ab. Viele fragen sich, ob sie sich das überhaupt noch angucken", sagte er. Er habe seit seiner Kindheit von einer WM-Teilnahme geträumt. "Aber ausgerechnet jetzt ist dieses Turnier in Katar, und man kann sich nicht so richtig darauf freuen, weil so viele andere Themen eine Rolle spielen, die mich tangieren. Dass man auf eine WM nicht voller Vorfreude hinfiebern kann, finde ich wirklich bitter."