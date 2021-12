Aktuelle Marktwerte: RB Leipzig büßt kräftig ein, Nkunku wertvollster Spieler

Leipzig. Die schlechteste Hinrunde seit dem Aufstieg in die Bundesliga und das Vorrunden-Aus in der Champions League haben natürlich auch Auswirkungen auf die Marktwert-Entwicklung bei RB Leipzig. Im Vergleich zum Sommer büßten gleich mehrere Leistungsträger kräftig ein. Das geht aus dem aktuellen Marktwert-Update von transfermarkt.de hervor, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach wird der Kader der Sachsen nun auf 486,4 Millionen Euro taxiert. Vor Saisonbeginn (Stichtag 1. Juli) waren es noch 543,45 Millionen Euro. Anzeige

Von 27 Kickern, die das Portal im RB-Kader führt, konnten lediglich drei ihren Marktwert steigern, darunter natürlich Christopher Nkunku. Der ist mit 55 Millionen Euro nun wertvollster Kicker in den Reihen der Leipziger. Dagegen mussten eine ganze Reihe Leistungsträger teilweise kräftige Einbußen hinnehmen. "Während die Abwertungen für Emil Forsberg, Peter Gulacsi oder Willi Orban vor allem altersbedingt begründet sind, konnten Angeliño oder der weiterhin verletzungsanfällige Lukas Klostermann nicht an ihre beste Form anknüpfen und ihre hohen Marktwerte folglich nicht bestätigen", erklären die transfermarkt-Experten Julius Weißenstein und Martin Freundl dazu. Wie genau sich die Zahlen entwickelt haben, ist in der Galerie nachzulesen.

Peter Gulacsi: 11 Millionen Euro (- 2 Millionen Euro)

So wird der Marktwert berechnet: