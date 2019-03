Aktuelle Marktwerte: Ibrahima Konaté ist RB Leipzigs großer Gewinner

Leipzig. Ibrahima Konaté ist der Shooting-Star in den Reihen von RB Leipzig . Das ist das Ergebnis der aktuellen Marktwertanalyse von transfermarkt.de , die am Mittwochmittag veröffentlicht wurde. Demnach legte der Verteidiger der Messestädter im Vergleich zum bisherigen Wert um satte 12 Millionen Euro auf nun 30 Millionen Euro zu (66,7 Prozent Steigerung). Diese eher theoretische Entwicklung geht mit der tatsächlichen einher. Der Franzose ist aus der RB-Defensive nicht mehr wegzudenken, gehört trotz seiner erst 19 Jahre zu den absoluten Leistungsträgern beim Champions-League -Aspiranten. Konaté ist nach Hoffenheims Joelinton, der seinen Marktwert von 15 auf 35 Millionen Euro steigerte, der große Gewinner des Updates, bei dem die Daten von insgesamt 101 Bundesliga -Profis aktualisiert wurden.

Clubübergreifend stehen die Roten Bullen dann aber wieder bestens da. Denn nach Borussia Dortmund ( plus 45,5 Millionen Euro) rangiert RB Leipzig auf Platz zwei (plus 44 Millionen Euro). Auf Platz drei folgt Eintracht Frankfurt ( plus 37,5 Millionen Euro).

Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können. Die Bundesliga wird zweimal im Jahr einem kompletten Marktwert-Update unterzogen, einmal in den Sommermonaten, einmal in der Winterpause. Dazwischen werden nur vereinzelte Marktwertänderungen bei außergewöhnlich formstarken oder-schwachen Spielern durchgeführt.