Fünf Treffer an der Torwand: Inka Grings wandelt auf den Spuren von vier Ex-96ern!

Drei oben, drei unten: Die Regeln an der Torwand vom aktuellen sportstudio sind simpel. Die sechs Bälle in den beiden Löchern mit 55 Zentimetern Durchmesser unterzubringen, dafür umso schwieriger. In mittlerweile 53 Jahren - erster Schütze auf die heute bekannte schwarz-weiße Wand war am 5. Februar 1966 Siegfried "Siggi" Held - hat noch kein Gast sechs von sechs Versuchen verwandeln können.

Auf den Spuren von vier Ex-96ern

Aber schon neun Schützen sind fünfmal erfolgreich gewesen - zuletzt gelang dieses Kunststück Inka Grings am vergangenen Samstag. Die 40-Jährige, die derzeit den Männer-Oberligisten SV Straelen trainiert, ist die erste Frau, der dies geglückt ist. Was kaum einer weiß: Sie wandelt damit auf den Spuren von gleich vier Fußballern, die eine Vergangenheit bei Hannover 96 haben...

Von wem die Rede ist? Das lösen wir weiter unten auf. Aber zuerst könnt ihr Euer Glück selbst in unserem Quiz versuchen!