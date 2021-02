Ex-Al-Ahly-Trainer warnt Lewandowski & Co: Das erwartet die Bayern im Halbfinale der Klub-WM

Der Schweizer stuft den Bayern-Gegner im hinteren Mittelfeld-Niveau der Bundesliga ein, "sofern sie die akzeptierte Härte in Europa schnell adaptieren würden. Denn in Afrika wird teils erbarmungslos gespielt und klar weniger von Schiedsrichtern sanktioniert", sagte der Schweizer gegenüber dem kicker.

Robert Lewandowski & Co. müssen sich im Halbfinale der Klub-WM am Montagabend ( 19 Uhr, live und kostenlos bei Bild.de ) gegen den ägyptischen Vertreter Al-Ahly aus Kairo wohl auf einige ruppige Zweikämpfe einstellen. Das glaubt zumindest Rene Weiler, der den nächsten Bayern-Gegner von August 2019 bis zum vergangenen Oktober trainierte und zuvor Coach beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg war.

SPORTBUZZER-Schalte vor dem Halbfinale der Klub-WM: So geht der FC Bayern das Turnier an

Der aber keinen Superstar in seinen eigenen Reihen hat, wie Weiler betont. "Es gibt keinen, der über allen ragt und keinen, der wirklich abfällt. Der Kader ist mit über 30 Feldspielern sehr breit aufgestellt", so der Schweizer.

Die Ägypter schafften den Halbfinaleinzug durch ein 1:0 gegen Al-Duhail SC aus Katar und sind mit 42 Titeln Rekordmeister in Ägypten. "Wir sind ein gutes Team und sind jetzt dort, wo jedes afrikanische Team gerne wäre“, sagte Trainer Pitso Mosimane in Doha. Für Münchens Joshua Kimmich ist der Gegner "der FC Bayern aus Ägypten“.

Das klingt nach ordentlich Dampf in den Zweikämpfen. Dennoch glaubt Weiler nicht an eine Sensation. Al-Ahly ist "eine athletisch und technisch starke Mannschaft, die aber den Bayern unterlegen sein wird", sagt er.

Das Bayern-Ziel vor der Partie ist klar: Der Einzug ins Finale soll der erste Schritt zum nächsten Pokalgewinn sein. "Es ist ein großes Ziel für uns, eine herausragende Saison mit dem sechsten Titel abzuschließen", sagte Trainer Hansi Flick.

Bei der Auftstellung ließ sich der Bayern-Coach noch nicht in die Karten blicken. Bis auf Leon Goretzka und Javi Martinez, die sich noch in München in Corona-Quarantäne befinden, stehen dem Rekordmeister alle Spieler zur Verfügung. Für Goretzka könnte das 17-jährige Talent Jamal Musiala ein Startelf-Kandidat sein, wie die Bild spekuliert.