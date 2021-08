Alaba-Debüt: Real Madrid verpasst Sieg gegen AC Mailand - Bale verschießt Elfmeter

Real Madrid ist sich eine Woche vor dem Saisonstart in der La Liga noch nicht in Topform. Bei der Generalprobe für die neue Spielzeit am Rande des Trainingslagers in Klagenfurt trennte sich der spanische Vizemeister um Neuzugang David Alaba von der AC Mailand 0:0. Für Alaba, der im Sommer nach seinem Vertragsende beim FC Bayern München ablösefrei zu den Königlichen wechselte, war es nach überstandener Corona-Infektion das Debüt für Real. Trainer Carlo Ancelotti berief den österreichischen Nationalspieler direkt in die Startelf, wechselte Alaba aber nach einer unauffälligen Halbzeit in der Innenverteidigung wieder aus - ebenso wie Leih-Rückkehrer Gareth Bale, der in der 41. Minute einen Elfmeter verschoss.

