Alaba, Messi und Co. im Sommer ablösefrei - Neujahr beginnt die Jagd auf die Transfer-Schnäppchen

Am Freitag ist es soweit. Das neue Jahr beginnt. Der 1. Januar markiert für viele den Startschuss für Veränderungen. Auch die Topklubs des internationalen Fußballs planen bereits für die Zukunft - und können mit Jahresbeginn konkreter werden. Denn sechs Monate vor Ablauf eines Vertrags ist es den Vereinen offiziell gestattet, Verhandlungen mit den Spielern aufzunehmen, ohne deren aktuellen Arbeitgeber zu informieren. Da die Kontrakte der Profis üblicherweise bis zum 30. Juni laufen, geht die Jagd auf ablösefreie Spieler also ab Neujahr so richtig los. Die seit der Corona-Pandemie finanziell gebeutelten Klubs dürften bei Stars zum Nulltarif besonders aufmerksam sein. Anzeige

Zumal beim Sondieren des Transfermarkts auffällt: Auch einige Hochkaräter sind im Sommer nach aktuellem Stand noch ablösefrei zu haben. So konnte sich Triple-Sieger FC Bayern mit David Alaba bislang nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Die Zeichen verdichten sich, dass der Österreicher die Münchner nach vielen Jahren ohne Ablöse verlässt. An möglichen Abnehmern wird ein Transfer sicherlich nicht scheitern, zuletzt kamen Gerüchte über einen Wechsel zum spanischen Spitzenklub Real Madrid auf. Für die Bayern wäre ein Alaba-Abgang so oder so ein herber Verlust - sportlich und finanziell. Welche Vereine müssen noch um den Verbleib ihrer Leistungsträger bangen? Der SPORTBUZZER hat die zehn wertvollsten Spieler (Quelle: transfermarkt.de) zusammengetragen, deren Verträge 2021 auslaufen. Zusammengerechnet kommen die zehn auf einen Marktwert knapp 500 Millionen Euro!

Platz 10: Arkadiusz Milik (26 Jahre alt), SSC Neapel (Geschätzter Marktwert: 27 Millionen Euro) Seine ersten Schritte in einer europäischen Top-Liga machte Milik in Deutschland. Dort lief er in der Bundesliga für den FC Augsburg und Bayer Leverkusen auf. Über Ajax Amsterdam landete er schließlich gegen eine Ablöse von 32 Millionen Euro beim SSC Neapel in Italien. Nach gescheiterten Verhandlungen über eine Verlängerung sollte der polnische Nationalstürmer im Sommer und ein Jahr vor seinem Vertragsende verkauft werden. Neben Ronaldo-Klub Juventus Turin war auch die AS Rom, wo er bereits einen Medizincheck absolvierte, ein heißer Kandidat. Ein Transfer zerschlug sich jedoch im letzten Moment. Einsätze in der aktuellen Saison? Fehlanzeige! Der 26-Jährige wurde auf die Tribüne verbannt, eine Trennung spätestens im Sommer gilt als wahrscheinlich.

Platz 9: Hakan Calhanoglu (26), AC Mailand (30 Millionen Euro) Auch Hakan Calhanoglu hat seine fußballerischen Wurzeln auf Topniveau in Deutschland. Neben dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV zählte auch Bayer Leverkusen zu seinen Stationen innerhalb der Landesgrenze. Im Juli 2017 zog es den begnadeten Freistoßschützen dann zum AC Mailand - für rund 23,3 Millionen Euro. Dort gehört er seither zum absoluten Stammpersonal, kam für die Rossoneri insgesamt in 149 Spielen zum Einsatz (29 Tore, 49 Vorlagen). Seine Zukunft bei den Italienern steht jedoch in den Sternen. Der Vertrag läuft im Sommer aus. Das liegt laut Bericht der Gazzetta dello Sport von Ende Oktober auch daran, dass Calhanoglu und Milan in den Verhandlungen um eine Verlängerung am Punkt Gehalt in ihren Vorstellungen noch zu weit auseinander liegen - eine Rückkehr in die Bundesliga steht im Raum. Ausgeschlossen ist aber auch ein Verbleib in Italien nicht.

Platz 8: Florian Thauvin (27), Olympique Marseille (32 Millionen Euro) Ein Weltmeister zum Nulltarif! Florian Thauvin stand erstmals 2013 bei Olympique Marseille unter Vertrag, zog nach zwei Jahren weiter in die Premier League zu Newcastle United. Von dort aus wurde er gleich mehrfach zurück nach Marseille verliehen, ehe die Franzosen den schnellen Flügelspieler 2017 für 11 Millionen Euro dauerhaft verpflichteten. Dort ist er seitdem Stammspieler, die Gespräche zur Vertragsverlängerung waren bislang jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Der Ex-Nationalspieler weckte bereits im vergangenen Sommer die Begehrlichkeiten anderer Klubs - unter anderem von Bayer Leverkusen aus der Bundesliga. Nun könnte er zum echten Schnäppchen werden. Sein Kontrakt läuft zu Saisonende aus.

Platz 7: Ángel Di María (32), Paris Saint-Germain (32 Millionen Euro) Mit Angel Di Maria reiht sich ein großer Name in die Liste der Spieler ein, deren Zukunft bislang noch ungeklärt ist. Der Argentinier schnürte seit seiner Ankunft in Europa bei Benfica Lissabon (2007) ausschließlich für Top-Klubs die Schuhe. Erst ging es 2010 weiter zu Real Madrid, 2014 zu Manchester United und schließlich 2015 zu Paris Saint-Germain. Insgesamt gingen für den technisch beschlagenen Außenspieler Transfererlöse von insgesamt 179 Millionen Euro über den Tisch. Nun bekäme PSG für den 32-Jährigen im Falle eines Abgangs im Sommer keine Ablöse. Laut französischen Medienberichten verhandeln Di María und PSG jedoch über eine Verlängerung bis 2023.

Platz 6: Sergio Agüero (32), Manchester City (35 Millionen Euro) Schon bei Atlético Madrid gehörte Sergio "Kun" Agüero zu den wichtigsten Spielern des Teams. Sein Wechsel in die Premier League zu Manchester City im Juli 2011 war ein Glücksgriff für die Citizens. Denn dort ist der Argentinier inzwischen zum Publikumsliebling gereift, schoss die Engländer zudem mit seinem Last-Minute-Tor am letzten Spieltag der Saison 2011/12 zum 3:2 gegen die Quees Park Rangers und damit zum ersten Premier-League-Titel seit 1968. Mit 256 Treffern im Trikot des Manchester-Klubs hält der Ex-Schwiegersohn von Diego Maradona den Vereinsrekord. Mit 180 Premier-League-Treffern ist er der aktuell viertbeste Torjäger in der Premier-League-Geschichte, gleichermaßen der erfolgreichste ausländische Stürmer in der englischen Eliteliga und zudem Rekordtorschütze seines Vereins. Eine Vertragsverlängerung ist nicht unwahrscheinlich - der Abgang der Klub-Legende wäre ein großer Verlust.

Platz 5: Georginio Wijnaldum (30), FC Liverpool (40 Millionen Euro) Im vergangenen Sommer stand der Mittelfeldmann kurz vor der Unterschrift beim FC Barcelona. Ein Transfer kam trotz des Wunsches von Barca-Trainer Ronald Koeman nicht zustande. Gut für Jürgen Klopp: Denn beim FC Liverpool ist der niederländische Nationalspieler seit er 2016 von Newcastle United kam gesetzt und war ein Erfolgsgarant bei den Gewinnen von Champions League (2019) und Meistertitel (2020). Auch in der laufenden Spielzeit stand er in der Liga erst ein Mal nicht in der Startelf der Reds. An Interessenten dürfte es daher nicht mangeln, der FC Barcelona ist weiterhin ein mögliches Ziel für den Niederländer.

Platz 4: Memphis Depay (26), Olympique Lyon (45 Millionen Euro) Ebenfalls ein erklärtes Transferziel von Barcelona-Trainer Koeman: Dessen Landsmann Memphis Depay von Olympique Lyon. Auch der Offensivmann der Franzosen kehrte seinem Verein trotz zunehmender Bemühungen der Katalanen nicht den Rücken. In Lyon genießt der 26-Jährige seit seiner Ankunft von Manchester United 2017 (16 Millionen Euro) großes Vertrauen. Inzwischen führt Depay die Mannschaft als Kapitän an - und in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Champions League. Seinen Wert unterstreicht er auch in der aktuellen Spielzeit: In 17 Partien der Ligue 1 kommt der Niederländer auf acht Tore und vier Vorlagen - ein Bewerbungsschreiben für diverse Spitzen-Klubs.

Lionel Messi: Die Meilensteine seiner Karriere beim FC Barcelona Nach 20 Jahren will Lionel Messi den FC Barcelona verlassen. Der SPORTBUZZER zeigt die Meilensteine seiner Karriere bei den Katalanen. ©

Platz 3: Gianluigi Donnarumma (21), AC Mailand (60 Millionen Euro) Der jüngste Vertreter in den Top-10 der möglichen ablösefreien Sommer-Transfers ist Gianluigi Donnarumma. Der erst 21 Jahre alte Schlussmann durchlief bereits die Jugendmannschaften der AC Mailand, schaffte im Juli 2015 den Sprung ins Profiteam - mit gerade einmal 16 Jahren. Dort kam er im Oktober 2015 zu seinem ersten Spiel und wurde damit zum Rekordhalter des jüngsten Torhüters mit einem Startelfeinsatz. Sein Arbeitsnachweis seitdem: 223 Spiele für die Profis, in denen er 78-mal die weiße Weste wahrte und die Nominierung für die italienische Nationalmannschaft (22 Partien). Die Gerüchteküche blieb trotz Donnarummas Vertragssituation und seines unbestrittenen Könnens und Talents bisher ruhig. Sollte zwischen dem Keeper und seinem Klub im Winter keine Einigung auf einen neuen Vertrag zustande kommen, dürfte sich das schnell ändern.

Platz 2: David Alaba (28), FC Bayern München (65 Millionen Euro) Wird David Alaba den FC Bayern wirklich nach elf Jahren der Vereinszugehörigkeit verlassen? Vieles deutet darauf hin. Die Vertragsverhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister waren ein stetiges Auf und Ab und blieben bislang erfolglos. Anfang November zogen die Münchner ihr Angebot zurück, nachdem Alabas Berater eine gesetzte Frist verstreichen ließ. Ganz aufgegeben hat der FCB aber noch nicht: Zuletzt erklärte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, dass die Tür für eine Vertragsverlängerung "einen Spalt offen" sei. Sollte es zu keiner Einigung kommen, könnte es zu einem prominenten Rennen kommen. Real Madrid und Paris Saint-Germain werden als Abnehmer gehandelt. Auch Englands Top-Team FC Chelsea und Italiens Rekordmeister Juventus Turin sollen um den 28-Jährigen buhlen.