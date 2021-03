Ohne Alaba und Co.: Bundesliga-Legionäre fehlen Österreich zum Auftakt der WM-Qualifikation

Österreichs Nationalmannschaft muss ihr erstes Qualifikationsspiel für die WM 2022 am 25. März in Glasgow gegen Schottland ohne Deutschland-Legionäre bestreiten. Wegen der geltenden Quarantäneregeln für Reiserückkehrer nach Deutschland seien Bundesliga-Vereine derzeit nicht verpflichtet, Spieler abzustellen, erklärte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag.

