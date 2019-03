Alaba überrascht DFB-Aus von Hummels, Boateng und Müller: "Im besten Fußballer-Alter!"

Diese Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw hat für einen großen Knall in Fußball-Deutschland gesorgt: Die FC-Bayern-Superstars Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller werden nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Nach Kritik seitens des FC Bayern in Form eines öffentlichen Statements der Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic hat sich nun auch FCB-Außenverteidiger David Alaba zu Wort gemeldet: Der langjährige Teamkollege der drei Bayern-Stars sei von der Entscheidung des Bundestrainers überrascht gewesen. "Sicherlich eine harte Entscheidung, wenn man berücksichtigt, was die drei für die Nationalmannschaft geleistet haben und auch für eine Erfahrung mitbringen", sagte der 26 Jahre alte Österreicher der Bild. "Deswegen ist das Ganze vielleicht auch nicht gerade ideal abgelaufen."

Alaba über Hummels, Boateng und Müller: "Beim FC Bayern bringen sie ihre Leistungen"

Zuletzt lobte Alaba-Teamkollege Sven Ulreich die drei ausgebooteten Stars außerordentlich: ""Es sind Weltklasse-Spieler für mich. Wenn ich überlege, wie Mats Hummels in Liverpool verteidigt hat. Oder auch einen Jerome Boateng mit seiner Erfahrung. Und Thomas Müller ist einfach ein Sprachrohr", sagte der Bayern-Ersatzkeeper im Interview mit dem Focus. Alaba (67-facher Nationalspieler für Österreich schließt sich dieser Meinung offenbar an. "In dem Alter ist man doch im besten Fußballer-Alter. Beim FC Bayern bringen sie ihre Leistungen, gehören zu den Führungsspielern. Wir haben hier die drei besten Innenverteidiger in Deutschland", so der Verteidiger deutlich.

Warum entschied sich Löw jetzt zu dem Schritt? Darüber rätseln auch Experten wie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Auch Bayern-Boss Rummenigge kann sich darauf keinen Reim machen und bezog sich in einem Statement auch auf das Alter seiner Stars: "Unsere drei Spieler sind ja nicht gerade das, was ich als altes Eisen bezeichnen würde. Die beiden Innenverteidiger sind 30, Thomas ist 29. Aber Löw hat sich dazu entschlossen, das gilt es, zu akzeptieren, zu respektieren, auch wenn es einem nicht gefällt."

Alaba wird FC Bayern gegen Wolfsburg wohl fehlen

Alaba wird dem FC Bayern beim Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg wegen einer Sehnenreizung höchstwahrscheinlich fehlen. Am Mittwoch zum Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool will der Außenverteidiger wieder spielen. "Für Wolfsburg will ich mich nicht hetzen lassen, aber für Liverpool mache ich mir keine Sorgen", sagte er dem Blatt.

