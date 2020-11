Alaba-Vater spricht über gescheiterte Bayern-Verhandlungen: Sohn "enttäuscht und verletzt"

Sein bislang nicht von Erfolg gekrönter Vertragspoker beschäftigt weiterhin die Bundesliga : David Alaba und seine Berater Pini Zahavi und Vater George Alaba hatten sich in Verhandlungen mit dem FC Bayern München verzockt und bewirkt, dass der Rekordmeister ein Angebot zur Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags seines Abwehr-Chefs zurückzog. Jetzt hat sich Alaba-Vater George zu Wort gemeldet: Er sieht seinen Sohn David in der Vertragsdebatte beim FC Bayern gekränkt.

So sei David Alaba seinem Vater zufolge "so enttäuscht und verletzt, weil so viele falsche Dinge in der Öffentlichkeit transportiert werden", meinte George Alaba zur österreichischen Nachrichtenagentur APA am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in Wien. Ähnlich hatte sich Alaba junior kurz nach Bekanntwerden des Bayern-Rückziehers geäußert. "Ich kann jedem einzelnen Fan versichern, dass die Summen, die in den Raum gestellt werden, nicht der Wahrheit entsprechen. Es hat mich in den vergangenen Monaten verletzt und enttäuscht, dass dies von offizieller Seite nicht dementiert und gesagt wurde, dass ich das nicht gefordert habe." Medienberichten zufolge soll der FC Bayern ein fixes Jahresgehalt von elf Millionen Euro für fünf Jahre geboten haben, das sich über Prämien auf bis zu 17 Millionen Euro jährlich hätte steigern können. Angeblich soll die Alaba-Seite jedoch ein Jahressalär von rund 20 Millionen Euro gefordert haben.