Motoballer hoffen auf Saisonstart: MSC Pattensen sieht schwarz, wenn dieses Jahr nicht gespielt wird

Zu Ostern sind normalerweise die ersten Saisonspiele in der Motoball-Bundesliga absolviert. Die Teams haben über die Feiertage Zeit, den Auftakt zu bewerten und an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Coronabedingt wird es nun aber schon zum zweiten Mal in Folge kein Motorendröhnen im März und April geben.

Die deutschen Klubs schlagen Alarm

Die Klubs in Deutschland schlagen daher vielerorts Alarm. „Wir sollten so schnell wie möglich mit dem Spielbetrieb starten, denn wenn sich nicht in naher Zukunft an der Situation etwas ändert, sieht es für die Vereine und den Motoball düster aus“, sagt Hans-Georg Prestenbach, Vorsitzender des MSC Puma Kuppenheim. Gleicher Meinung ist sein Vorstandskollege Martin Winter vom MSC Pattensen: „Sollte dieses Jahr wieder nicht gespielt werden oder nur mit verschärften Maßnahmen, glaube ich nicht, dass wir 2022 noch eine Mannschaft stellen können.“