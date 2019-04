Alarmstufe Rot bringt GSVE-Volleyballern neuen Rekord

3. Liga ade! So in etwa kann das Piktogramm, das einem Ortsschild gleicht auf den Aufstiegs-Nickis der Gymnasialen gedeutet werden. Herzlich Willkommen zurück in der Heimat – in Liga zwei! Witziges Detail: Über dem GSVE-Logo leuchten nunmehr zwei Sterne – für zwei Meisterschaften. In der 2. Liga waren die Recken 2012 bereits Primus. Nur der Vollständigkeit halber: Von 2003 bis 2017 währten die Volleyballer in der 2. Bundesliga, Ausnahme Saison 2005/06 – da waren die Delitzscher erstklassig.