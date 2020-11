Gladbach-Trainer Marco Rose bestätigt: Alassane Plea fällt nach positivem Corona-Test gegen Augsburg aus

Bei dem positiv auf das Coronavirus getesteten Profi von Borussia Mönchengladbach handelt es sich um Alassane Plea. Trainer Marco Rose bestätigte am Donnerstag, dass der französische Stürmerstar aus diesem Grund am Samstag gegen den FC Augsburg fehlen werde. "Es ist klar, dass er fehlen wird. Deshalb müssen wir nicht um den heißen Brei herum reden. Es ist okay für ihn, dass wir das so offen kundtun“, sagte der Coach.

