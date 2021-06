Alba Berlin wieder deutscher Meister: Basketballer verteidigen Titel in München

Alba Berlin gewinnt das vierte Spiel der Finalserie der BBL auswärts gegen Bayern München und verteidigt den Meistertitel. Mit einem 86:79 (38:30)-Sieg machte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses den zehnten Titel der Erfolgsgeschichte perfekt. Die Bayern hingegen verpassten nach einer starken Saison in der Euroleague und dem Pokalsieg den perfekten Abschluss mit der Meisterschaft. Den von einigen Verletzungsausfällen gebeutelten Gastgebern reichten 18 Punkte von Wade Baldwin nicht für den nötigen Heimsieg, der ein entscheidendes fünftes Duell am Dienstag in Berlin erzwungen hätte. Die Berliner machten dank ihrer etwas besseren Physis und angeführt von Topscorer Jayson Granger (29 Zähler) den Coup perfekt.

Ausfall von Zipser nach Notoperation

In den Finalspielen wurde deutlich: Die lange Saison hinterließ Spuren bei beiden Teams. Für die Münchner war es die insgesamt 90. Partie innerhalb einer Saison. In den ersten fünf, sehr punktearmen Minuten der Gastgeber fehlten die Ideen und die Kraft, um die Berliner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Dass Center Leon Radosevic mit einem Dreier die ersten Bayern-Zähler verbuchte, war bezeichnend. Im ersten Viertel folgten nur sechs weitere. Die Gedanken der Anhänger aus dem Süden Deutschlands waren vor allem bei ihrem Starspieler Paul Zipser. Am Sonntag war bekannt gegeben worden, dass der Nationalspieler vier Tage zuvor wegen einer Gehirnblutung notoperiert werden musste. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verlief der Eingriff bei einem Spezialisten erfolgreich.