Alen Milosevic fällt beim SC DHfK Leipzig verletzt aus

Leipzig. Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen im Bundesliga-Heimspiel an diesem Sonntag gegen FA Göppingen (Anwurf 16 Uhr, Arena) auf Kreisläufer Alen Milosevic verzichten. Der Schweizer Nationalspieler hat sich beim Spiel gegen die Füchse Berlin eine Verletzung am Syndesmoseband zugezogen und wird voraussichtlich drei Wochen ausfallen, teilte der Verein am Mittwoch mit.