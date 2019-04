Bericht: Doch kein neuer Vertrag - muss Alex Meier den FC St. Pauli verlassen?

Dennoch läuft es beim FC St. Pauli nicht mehr rund. Der letzte Sieg datiert vom 2. März, seither gab es drei Niederlagen und ein Remis. Zuletzt verloren die Hamburger in Überzahl mit 1:2 bei Holstein Kiel. Meier hatte sich nach der Pleite an der Förde heftig beklagt. "Wenn wir das trotz Führung und mit einem Spieler mehr nicht schaffen, dann müssen wir nicht über Platz reden. Dann haben wir da oben nichts zu suchen", grollte der 36-Jährige. "Ich möchte mit der Mannschaft gewinnen."

Fakt ist jedoch, dass der "Fußballgott" noch lange nicht am Ende ist. So lange, wie er körperlich in der Lage ist, will Meier weiterhin seiner Leidenschaft nachgehen und auf dem Platz stehen. Zuletzt wurde der Stürmer mit dem Stadtrivalen Hamburger SV in Verbindung gebracht. Der HSV soll "großes Interesse" an Meier haben. Sport-Vorstand Ralf Becker soll sich mit dem 36-Jährigen beschäftigen.