Bestätigt: Alex Meier wechselt zu Australien-Klub Western Sydney Wanderers

"Fußballgott" Alex Meier hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Stürmerstar von Eintracht Frankfurt und dem FC St. Pauli , der seit seinem Engagement am Millerntor vereinslos war , verlässt Deutschland sowie den europäischen Fußball und schließt sich in Australien den Western Sydney Wanderers an. Das bestätigte der deutsche Trainer des A-League-Klubs, Europameister Markus Babbel, gegenüber der Bild.

Demnach soll der mittlerweile 36-jährige Meier, der auf St. Pauli und insbesondere bei Eintracht Frankfurt als Kultfigur gilt, einen Vertrag über eine Saison in Sydney unterschreiben. Meier fliegt am Freitagabend via Dubai in die australische Metropole. "Ich bin froh, dass er zu uns kommt", bestätigte Babbel den Transfer von Meier. Der in Buchholz in der Nordheide geborene Meier, der nach seiner Karriere bei der SGE eingebunden werden soll, kam in 276 Bundesliga-Spielen (93 Tore) und 105 Partien der 2. Liga zum Einsatz, wo er 39 Treffer markierte.