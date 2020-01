Nach nur vier Monaten: Alex Meier verlässt Western Sydney Wanderers – Rückkehr nach Deutschland

Meier bedankt sich bei Australien-Klub

Meier spielte insgesamt 14 Jahre bei Eintracht Frankfurt und erarbeitete sich spät in seiner Karriere einen Ruf als Torjäger bei den Hessen. 2015 wurde der damals 32-Jährige mit 19 Treffern sogar Torschützenkönig der Bundesliga. Insgesamt erzielte der Angreifer 137 Tore in 379 Pflichtspielen für die Frankfurter. In der vergangenen Saison konnte der Routinier in der 2. Bundesliga beim FC St. Pauli überzeugen, erhielt aber keinen neuen Vertrag. Wie es nun für Meier nach seiner Rückkehr nach Deutschland weitergeht, ist noch unklar.