"Absoluter Verlust“: Tiegs nicht mehr Manager der TSV Burgdorf

"Grabenkämpfe und Komepetenzgerangel"

Landesligist TSV Burgdorf muss sich auf die Suche nach einem neuen Manager begeben. „Ich stehe seit dem 16. November nicht mehr in den Diensten der TSV und bin von allen Ämtern zurückgetreten“, sagt Alexander Tiegs. Er war Teammanager der 1. Mannschaft auch Mitglied des Vorstands.

Dass er jetzt das Handtuch bei den Burgdorfern warf, begründete der 33-Jährige, der in der vorherigen Saison selbst noch als Stürmer aufgelaufen war, so: „Es gab in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Grabenkämpfe und Kompetenzgerangel. Ich bin mir jetzt zu schade, die Freizeit für ein Ehrenamt zu opfern.“