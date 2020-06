Nach Unfall von Ex-Formel-1-Pilot Alex Zanardi: Zustand weiter kritisch - aber "stabile Parameter"

Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi befindet sich nach seinem schweren Verkehrsunfall mit einem Handbike weiter in einem kritischen Zustand. Wie das Krankenhaus in Siena am Samstag mitteilte, wurde der 53-Jährige nach einer rund dreistündigen Operation am Freitagabend auf die Intensivstation verlegt - sein neurologischer Befund sei weiter sehr ernst. Er habe zwar "stabile hämodynamische und metabolische Parameter", musste aber für die künstliche Beatmung intubiert werden.