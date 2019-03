Alexander Budde ist Niedersachsen Behindertensportler des Jahres 2019

Fast mit etwas Bedauern leitete Henry Maske zum Höhepunkt des gestrigen Abends über. „Am Ende kann es nur einen geben“, sagte der legendäre Boxer, der als Ehrengast Niedersachsens Behindertensportler des Jahres 2019 verkündete. Alexander Budde, dessen Namen Maske wenig später nannte, konnte sein Glück kaum fassen. Der 18-jährige Rollstuhl-Basketballer, der aus Maschen bei Hamburg stammt und jetzt im hannoverschen Sportinternat wohnt, erlebte im GOP-Varieté den nächsten Höhepunkt einer Sportlerlaufbahn, die bisher im Eiltempo verläuft. Budde wurde 2018 Vizeeuropameister mit der deutschen U22-Auswahl – als Kapitän. Er zog mit Hannover United erstmals in die Bundesliga-Play-offs ein.

"Nahezu besessen zielstrebig"

Und nun hat Budde eine Wahl gewonnen, die der Behindertensportverband Niedersachsen (BSN) seit 18 Jahren ausrichtet und die der Sportbuzzer unterstützt. Als „nahezu besessen zielstrebig“ habe ihn der frühere Trainer Hans-Werner Süß bezeichnet, erzählte Maske. Und der Olympiasieger und frühere Profi-Weltmeister ergänzte: „Unermüdlich an der eigenen Performance zu arbeiten, kann am Ende den Unterschied machen, wie man am Beispiel Dirk Nowitzkis eindrucksvoll bestätigt bekommt.“

Budde warf Körbe mit Dirk Nowitzki

Maske schlug damit eine Brücke zu einem weiteren Höhepunkt in Buddes junger Karriere – er bekam im Rahmen einer Fernsehdokumentation die Möglichkeit zu einem Extratraining mit dem berühmtesten deutschen Basketballer. „Es war unbeschreiblich cool, mit ihm Körbe zu werfen“, sagte Budde, der mit Spina bifida zur Welt kam und auch im Alltag den Rollstuhl nutzt. „Alles, was ich machen möchte, kann ich auch im Rolli“, sagte er.